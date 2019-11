Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 12:42 PM IST

खेल डेस्क. भारत-बांग्लादेश के बीच तीन टी-20 की सीरीज का पहला मैच 3 नवंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश के तीन खिलाड़ियों ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण के चलते स्टेडियम में मास्क पहनकर अभ्यास किया। गुरुवार को लिटन दास ने भी मास्क लगाकर प्रैक्टिस की थी। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली इस समय गैस चैंबर बन चुकी है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में वायु प्रदूषण (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 500 के स्तर तक पहुंच गया, जो बेहद खराब है।

केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गई। सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा मास्क बांटे हैं। मैं दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि वे प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें।’’ अन्य ट्वीट में केजरीवाल ने कहा, ‘‘हरियाणा की खट्टर और पंजाब की कैप्टन सरकार किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है। इसके कारण दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। कल (गुरुवार को) लोगों ने यहां (दिल्ली में) पंजाब और हरियाणा भवन के सामने प्रदर्शन करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था।’’

Delhi has turned into a gas chamber due to smoke from crop burning in neighbouring states



It is very imp that we protect ourselves from this toxic air. Through pvt & govt schools, we have started distributing 50 lakh masks today



I urge all Delhiites to use them whenever needed pic.twitter.com/MYwRz9euaq