दैनिक भास्कर May 12, 2020, 10:16 PM IST

1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी उतरेगी। इसके लिए टीम के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस से हाथ मिलाया है। वे अब लोगों को इस लड़ाई में अनुशासन और टीम वर्क का पाठ पढ़ाएंगे।

इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 'हैशटेग 1983 वर्ल़्ड कप हीरोज विद दिल्ली पुलिस' मुहिम शुरू की है। 1983 वर्ल़्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्यों ने इस वीडियो को अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया है और लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।

Man of the Match against West Indies in the 1983 World Cup Finals and regarded as the finest , Legendary Batsman @JimmyAmarnath has a heartfelt appeal to make for the citizens of Delhi#StayHome #DelhiPoliceFightsCOVID@CPDelhi @LtGovDelhi pic.twitter.com/9TVWzx5EGJ