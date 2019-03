ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची में धोनी खेलेंगे 'विदाई' मैच, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके नाम पर रख रहा पवेलियन का नाम

स्पोर्ट्स डेस्क ( ). भारत और के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच 8 मार्च (शुक्रवार) को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाना है। ये ग्राउंड का होम ग्राउंड भी है। माना जा रहा है घरेलू मैदान पर ये उनका आखिरी मैच होगा। जिसके बाद उनके इस आखिरी मैच को यादगार बनाने के लिए झारखंड राज्य एसोसिएशन खास तैयारियां कर रहा है। इस मौके पर यहां उनके नाम के पवेलियन का उद्घाटन भी किया जाएगा। खास बात ये है कि जब धोनी से इसका उद्घाटन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने बेहद शालीनता के साथ ऐसा करने से मना कर दिया।

ये कहकर धोनी ने कर दिया इनकार...

- रांची स्टेडियम में धोनी के आखिरी मैच को यादगार बनाने के लिए JSCA (झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन) ने खास तैयारी कर रखी है। इस मौके पर उनके नाम के पवेलियन का उद्धाटन भी किया जाएगा।

- JSCA चाहता था कि अपने नाम पर बने इस 'एमएस धोनी पवेलियन' का उद्घाटन धोनी खुद करें, लेकिन उन्होंने बेहद शालीनता के साथ ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही घर का उद्घाटन खुद करता है क्या।

- JSCA के सेक्रेटरी देबाशीष चक्रबर्ती ने बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मार्च को यहां होने वाले तीसरे वनडे से पहले उनके नाम के स्टैंड उद्घाटन उन्हीं से कराने की सोच रहे थे। जब हमने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, 'दादा मैं तो इसी का हिस्सा हूं, घर का लड़का अपने ही घर में क्या उद्घाटन करेगा।'

- धोनी का कहना था कि अगर मैंने इसका उद्घाटन किया तो मुझे लगेगा कि मैं इस ग्राउंड का हिस्सा नहीं हूं। अपनी इस विनम्रता और सादगी से धोनी ने सबको अपना मुरीद बना लिया।

इस वजह से माना जा रहा विदाई मैच

- धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ऐसे में रांची स्टेडिय में होने वाला ये मैच उनके होम ग्राउंड के आखिरी मैच के रूप में दर्ज हो जाएगा।

- होम ग्राउंड पर धोनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने यहां सिर्फ तीन मैच खेले हैं, इनमें से एक में भी वे बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। उन्होंने यहां कुल 21 रन बनाए हैं। ऐसे में यहां अपने आखिरी मैच में वे विस्फोटक बैटिंग करते हुए इस मैच को यादगार बनाना चाहेंगे।

ऐसा है रांची में भारत का रिकॉर्ड

- भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची ग्राउंड पर 4 वनडे मैच खेले हैं, इनमें से 2 में भारत को जीत मिली है और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

- टीम इंडिया ने इस मैदान पर आखिरी मैच 26 अक्टूबर, 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। जिसमें टीम इंडिया को 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

