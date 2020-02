Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 12:39 PM IST

खेल डेस्क. आईपीएल का 13वां सीजन 29 मार्च से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 1 मार्च को टीम के साथ जुड़ जाएंगे। धोनी पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप के बाद से पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं। तब टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 जुलाई को हार गई थी। धोनी ने टूर्नामेंट के बाद क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था।

आईपीएल के सूत्र के मुताबिक, ‘‘धोनी 1 मार्च को अभ्यास के लिए कैम्प में पहुंचेंगे। कुछ सप्ताह अभ्यास करने के बाद 4-5 दिन की छुट्टी लेंगे। वे आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले टीम से जुड़ जाएंगे।’’ धोनी इससे पहले इतनी जल्दी टीम के साथ कभी नहीं जुड़े। पिछले कई सीजन में वे आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले टीम के साथ जुड़ते थे। तब वे टीम इंडिया के साथ रहते थे।

चेन्नई के खिलाड़ी 4-5 प्रैक्टिस मैच खेलेंगे

धोनी वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करते नजर आए थे। वे 16 जनवरी को रांची में अभ्यास करते दिखे थे। वे 29 फरवरी को चेन्नई पहुंचेंगे। 1 मार्च से होने वाले कैम्प में टीम के 24 में से 15-16 खिलाड़ी शामिल होंगे। बाकी खिलाड़ी मार्च के दूसरे सप्ताह में कैम्प में पहुंचेंगे। खिलाड़ियों के बीच 3-4 प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। इस दौरान प्रशंसकों को स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। चेन्नई का पहला मैच 29 मार्च को मुंबई से होगा।

