Jan 31, 2020, 07:45 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा दिया। दोनों के बीच यह मुकाबला 3 घंटे 42 मिनट तक चला। थिएम ने ज्वेरेव को 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4) से हराया। वे इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। खिताबी मुकाबले में उनका सामना 7 बार के चैम्पियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा।

जोकोविच ने गुरुवार को पहले सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को 7-6(1) 6-4 6-3 से हराकर आठवीं बार फाइनल में जगह बनाई थी। वे अब तक खिताबी मुकाबले में नहीं हारे।

थिएम ने कहा- ज्वेरेव को ब्रेक करना कठिन काम

थिएम ने मैच के बाद कहा, ‘यह एक बेहतरीन मैच था। दो टाईब्रेक और दोनों मुश्किल रहे। ज्वेरेव को ब्रेक करना लगभग कठिन काम है। थिएम दो बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में हार चुके हैं। 2018 और 2019 के खिताबी मुकाबले में उन्हें स्पेन के राफेल नडाल ने हराया था।

