Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 11:55 AM IST

खेल डेस्क. अमिताभ बच्चन ने हैदराबाद टी-20 के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को विराट कोहली से न भिड़ने की नसीहत दी है। वह (अमिताभ बच्चन) भारतीय कप्तान की 94 रन की पारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मैच खत्म होने के बाद अपनी फिल्म 'अमर अकबर एंथोनी' का एक डायलॉग ट्वीटर पर शेयर करते हुए लिखा- यार कितनी बार बोला मई तेरे को ... की विराट को मत छेड़, मत छेड़, मत छेड़ ...पन सुनताइच किधर है तुम ... अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!! देख देख.. वेस्टइंडीज का चेहरा देख ; कितना मारा उसको, कितना मारा !!

T 3570 -

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ ...

पन सुनताइच किधर है तुम ...

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

😜👏🤪

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86