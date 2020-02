Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 11:20 PM IST

खेल डेस्क. महिला टी-20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को पर्थ में हुए मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। टूर्नामेंट के इतिहास में द.अफ्रीका की इंग्लैंड पर यह पहली जीत है। जीत के लिए मिले 123 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 2 गेंद रहते ही पूरा कर लिया। अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेल रहीं मिगनॉन डू प्रिज जीत की हीरो रहीं। उन्होंने लगातार दो गेंदों पर बाउंड्री लगाकर टीम को जीत दिलाई। मैच में दो विकेट और 46 रन बनाने वालीं दक्षिण अफ्रीका का कप्तान डेन वैन निकर्क प्लेयर ऑफ द मैच बनीं।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इंग्लिश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 50 रन के भीतर ही उसके तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एमी जोन्स (23), डैनी वाट (2) और कप्तान हीथर नाइट (6) रन बनाकर आउट हो गईं। लेकिन नताली शाइवर ने एक छोर से रन बनाना जारी रखा। लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी। शाइवर ने 50 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अय़ाबोंगा खाका ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए, जबकि मैरिजैन कैप और कप्तान डेन वैन निकर्क ने 2-2 विकेट लिए।

निकर्क-कैप के बीच दूसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी

जीत के लिए मिले 123 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी द.अफ्रीका का पहला विकेट 6 रन पर गिरा। लिजेल ली 4 रन बनाकर आउट हो गईं। हालांकि, इसके बाद कप्तान वैन निकर्क और मैरेजिन कैप ने दूसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी कर टीम की नींव रख दी। टीम का स्कोर जब 90 रन था तो पहले कैप और फिर निकर्क आउट हो गईं। निकर्क ने 46 और कैप ने 38 रन बनाए। द.अफ्रीका को आखिरी 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए था। डू प्रिज ने तीसरी गेंद पर छक्का और फिर चौथी पर चौका लगाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन ने दो विकेट लिए। साराह ग्लेन और अन्या श्रबशोले ने 1-1 विकेट लिए।

निकर्क और कैप ने 2 साल पहले शादी की

द.अफ्रीका महिला टीम की कप्तान डैन वैन निकर्क और ऑलराउंडर मैरिजेन कैप ने दूसरे विकेट के लिए 78 गेंद पर 84 रन की साझेदारी की। इन्होंने 2 साल पहले ही शादी की है। यह पहला शादीशुदा जोड़ा है, जिसने आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में एक साथ बल्लेबाजी की है। इनसे पहले न्यूजीलैंड की ऐमी सैटर्थवेट और लिया ताहूहू ने शादी की थी।

