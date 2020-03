दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 05:02 PM IST

खेल डेस्क. कोरोनावायरस ने दुनिया के सभी 195 देश को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे अब तक 27,610 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि संक्रमण के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। विश्व की एक तिहाई आबादी घरों में बंद है। ऐसे मुश्किल समय में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक सकारात्मक गाना गाया है। उनके इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते ही यह गाना वायरल हो गया। ब्रावो के गाने के बोल- वी नॉट गिविंग अप (हम हार नहीं मानेंगे) हैं। ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 40 टेस्ट, 164 वनडे और 71 टी-20 खेले हैं।

गाने के जरिए ब्रावो ने लोगों को सावधानी बरतने और घर में रहने की अपील भी की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘‘वी नॉट गिविंग अप। इस महामारी के दौरान मेरी दुआएं उन लोगों को साथ हैं, जो इससे लड़ रहे। आओ हम सब साथ मिलकर इस प्रकोप से लड़ते हैं। इस महामारी में एक सकारात्मक गाना।’’

