इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ट्विटर पर भारतीय कप्तान विराट कोहली का 2018 के इंग्लैंड दौरे पर आउट होने का पुराना वीडियो शेयर किया है। इसमें कोहली स्पिनर आदिल राशिद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। ऐसे आउट होने की हैरानी उनके चेहरे पर साफ नजर आई थी।

ईसीबी ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखकर भारतीय कप्तान से सवाल पूछा- क्या ये आपके द्वारा खेली गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ गेंद थी?

The best ball you've ever faced @imVkohli? pic.twitter.com/5eovbWEn2q