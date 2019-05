खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 104 रन से हरा दिया। इस मैच के दौरान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में कमाल दिखाया। उन्होंने 89 रन बनाए, 2 विकेट और 2 कैच लेने के साथ ही 1 रन आउट भी किया। स्टोक्स ने वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई क्रिकेटर अरविंद डीसिल्वा के 23 साल पहले बनाए एक खास रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।

बेन स्टोक्स ने की डीसिल्वा के रिकॉर्ड की बराबरी

- वनडे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये दूसरा मौका रहा जब किसी प्लेयर ने एक मैच में कम से कम 80 रन बनाने के अलावा 2 विकेट और 2 कैच भी लिए हों। इससे पहले ये कारनामा श्रीलंका के अरविंद डीसिल्वा ने साल 1996 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ किया था।

- लाहौर में खेले गए उस मैच में डीसिल्वा ने 3 विकेट और दो कैच लेने के साथ ही 107* रन की इनिंग खेली थी। उनके इस प्रदर्शन के बाद श्रीलंका ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। डीसिल्वा की तरह ही इस मैच में बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच समरी

इंग्लैंड- 311/8 (50 ओवर) (जेसन रॉय- 54, जो रूट- 51, इयान मोर्गन- 57, बेन स्टोक्स- 89) (एनगिडी- 3/66)

साउथ अफ्रीका- 207 ऑल आउट (39.5 ओवर) (डिकॉक- 68, डुसेन- 50, फेहलुकवायो- 24) (आर्चर- 3/27)

