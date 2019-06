Dainik Bhaskar Jun 21, 2019, 03:13 PM IST

लीड्स. वर्ल्ड कप के 27वें मुकाबलें में शुक्रवार को श्रीलंका ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो और कुसल मेंडिस क्रीज पर हैं। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने एक रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए। इसके अगले ओवर में ही क्रिस वोक्स ने कुसल परेरा (2) को पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का यह 100वां वनडे हैं। मैच से पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान स्टीवन गेरार्ड ने उन्हें बधाई दी।

इससे पहले श्रीलंका ने टीम में दो बदलाव किए। बल्लेबाज लहिरू थिरिमाने और मिलिंदा श्रीवर्धना को टीम से बाहर कर दिया। दोनों की जगह अविष्का फर्नांडो और जीवन मेंडिस को टीम में लिया। दूसरी ओर इंग्लैंड ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया।

दोनों टीमें

इंग्लैंड : इयॉन मॉर्गन (कप्तान), जेम्स विंस, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), मोइन अली, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, मार्क वुड।

श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, थिसारा परेरा, जीवन मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, इसुरू उदाना, लसिथ मलिंगा, नुवान प्रदीप।

Congratulations to England all-rounder Moeen Ali who is making his 100th ODI appearance today in Leeds.



He received his 💯 cap from his skipper #EoinMorgan #WeAreEngland | #CWC19 pic.twitter.com/Sn7UennVhX