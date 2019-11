Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 02:10 PM IST

क्राइस्टचर्च. टी20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने मेजबान न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। शुक्रवार को खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 153 रन बनाए थे, जवाब में मेहमान टीम ने 18.3 ओवरों में 3 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से 59 रन की पारी खेलने वाले जेम्स विन्स को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। ये उनके टी20 करियर का पहला अर्ध शतक रहा।

मैच में न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी और सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल महज दो रन बनाकर आउट हो गए। कॉलिन मुनरो भी ज्यादा रन नहीं बना सके और 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टिम शिफर्ट ने पारी को संभालने की कोशिश करते हुए 32 रन बनाए। इसके बाद रॉस टेलर ने 35 गेंदों पर 44 रन और डैरिल मिचेल ने 17 गेंदों पर नाबाद 30 रन की तेज पारी खेलकर टीम का स्कोर 153 रनों तक पहुंचाया। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी हुई। मेहमान टीम की ओर से क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट तो सैम कुरेन, आदिल राशिद और पैट्रिक ब्राउन ने एक-एक विकेट लिया।

विन्स ने खेली 59 रन की पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी खास नहीं रही और 37 रन के स्कोर पर डेविड मलान (11) के रूप में पहला विकेट गिर गया। फिर 68 के स्कोर पर जॉनी बेयरस्टो (35) के रूप में दूसरा विकेट गिरा। इसके बाद जेम्स विन्स ने कप्तान मोर्गन के साथ मिलकर 54 रन की साझेदारी की और स्कोर को 122 रन तक ले गए। विन्स 38 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मॉर्गन ने नाबाद 34 और सैम बिलिंग्स ने नाबाद 14 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। न्यूजीलैंड की ओर से सैंटनर ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए।

मोर्गन ने गेंदबाजों को श्रेय दिया

इंग्लिश टीम के कप्तान इयॉन मोर्गन ने मैच में जीत के बाद अपने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, 'इस मैच में हार-जीत का फैसला तो पहली पारी में ही हो गया था, जेम्स विन्स ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन आज का पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है।' न्यूजीलैंड टीम के रेगुलर कप्तान केन विलियम्सन इस सीरीज से बाहर हैं और उनकी जगह पर टिम सउदी कप्तानी कर रहे हैं। हार के बाद सउदी ने कहा, 'खेल के तीनों ही क्षेत्रों (बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग) में हम थोड़ा कमजोर साबित हुए। हमें बोर्ड पर एक ऐसा स्कोर मिला था, जिसका बचाव हम कर सकते थे, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में कमजोर रहने की वजह से हमें मदद नहीं मिली।'

