Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 12:33 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के 41वें मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 119 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। वह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम है। मेजबान इंग्लैंड ने 27 साल बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। चौथे स्थान के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें रेस में हैं।

पहला सेमीफाइनल मुकाबला 9 जुलाई को होगा। इसमें अंक तालिका में पहले स्थान वाली टीम का मुकाबला चौथे नंबर की टीम से होगा। इसके बाद 11 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दूसरे और तीसरे नंबर वाली टीमों के बीच खेला जाएगा।

इंग्लैंड का भारत या ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला

फिलहाल अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया (14 अंक) टॉप और भारत (13 अंक) दूसरे नंबर पर है। इन दोनों ही टीमों का 1-1 लीग मैच बाकी है। इंग्लैंड (12 अंक) की टीम तीसरे स्थान पर है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया अपने आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा दे, तो वो टॉप पर बरकरार रहेगी। ऐसे में 11 तारीख को भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाए और भारत अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे तो 15 अंकों के साथ भारत टॉप पर पहुंच जाएगा। ऐसे में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल होगा।

पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल है सेमीफाइनल का रास्ता

सेमीफाइनल की चौथी टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से कोई एक होगी। हालांकि पाकिस्तान के लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 300+ रन से हराना होगा। दरअसल अंक तालिका में न्यूजीलैंड के 11 अंक हैं, वहीं पाकिस्तान के 9 अंक हैं। पाकिस्तान अगर अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को हरा दे तो उसके अंक भी 11 हो जाएंगे। ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का फैसला नेट रनरेट के आधार पर होगा। न्यूजीलैंड का रनरेट 0.175 है, वहीं पाकिस्तान का रनरेट फिलहाल -0.792 है। ऐसे में अपना रनरेट सुधाकर ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इसके लिए उसे बांग्लादेश को 300+ रन से हराना होगा, जो कि लगभग असंभव जैसा है।

