Dainik Bhaskar Feb 17, 2020, 08:33 AM IST

खेल डेस्क. इंग्लैंड ने तीन टी-20 की सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका 2 रन से जीता था। वहीं, दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 2 रन से जीत मिली थी। रविवार को सेंचुरियन में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 226 रन बना लिए। उसके कप्तान इयॉन मॉर्गन ने 22 गेंद पर नाबाद 57 रन बनाए।

इंग्लैंड ने अपने टी-20 इतिहास में दूसरी बार 200+ रन का लक्ष्य हासिल किया। संयोग से दोनों ही बार विरोधी टीम दक्षिण अफ्रीका की रही। इससे पहले 2016 में मुंबई में उसने 230 रन बनाए थे। टी-20 में यह चौथा सबसे बड़ा रनचेज है। इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 244 रन, वेस्टइंडीज ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 232 रन और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2016 में 230 रन बनाए थे।

बटलर-बेयरस्टो ने 91 रन की साझेदारी की

223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत खराब रही। जेसन रॉय 7 रन बनाकर दूसरे ओवर में आउट हो गए। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और जोस बटलर ने दूसरे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी की। बटलर ने 23 गेंद पर ही अर्धशतक लगा दिया। वे 29 गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हुए। बटलर ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। बेयरस्टो ने 34 गेंद पर 64 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए।

