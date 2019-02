इंग्लैंड के कप्तान ऑइन मॉर्गन और विकेटकीपर जोस बटलर ने चौथे विकेट के लिए 204 रन की साझेदारी की। मॉर्गन 88 गेंद पर 103 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने आठ चौके और छह छक्के लगाए। उन्हें शेल्डन कॉटरेल ने पवेलियन भेजा।

👏 @Eoin16 becomes our first ever player to score 6,000 ODI runs! 🥇



Scorecard: https://t.co/UsF9b7Isy9#WIvENG pic.twitter.com/PSyPVReqfC