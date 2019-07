Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 08:45 PM IST

खेल डेस्क. क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड की घातक गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने सीरीज के एकमात्र टेस्ट मैच में तीसरे दिन ही आयरलैंड को 143 रन से हरा दिया। आयरलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 38 रन पर सिमट गई। इस दौरान उसका सिर्फ एक बल्लेबाज ही दो अंकों में रन बना सका। इंग्लिश टीम की तरफ से वोक्स ने 17 रन देकर सबसे ज्यादा 6 तो ब्रॉड ने 19 रन देकर 4 विकेट लिए। खास बात ये है कि पहली पारी में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 85 रन ही बना सकी थी। इसके बावजूद उसने ये मैच एकतरफा जीता। बतौर नाइटवॉचमैन दूसरी पारी में 92 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जैक लीच को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

England bowl Ireland out for just 38!



They win the one-off Test by 143 runs.



Three fascinating days of cricket. #ENGvIRE pic.twitter.com/AFqIADUqMa