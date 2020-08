Hindi News

इंग्लैंड-पाकिस्तान पहला टेस्ट LIVE: पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरा, बाबर आजम पवेलियन लौटे; शान मसूद ने टेस्ट करियर का 7वां अर्धशतक लगाया

पाकिस्तान के उपकप्तान बाबर आजम ने मैनचेस्टर टेस्ट में 69 रन बनाए।

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 69 रन बनाए, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स और जेम्स एंडरसन को 1-1 विकेट

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ट्रायल के तौर पर फ्रंट फुट नो बॉल का फैसला मैदानी की बजाय टीवी अंपायर करेंगे

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन पहली पारी में पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 150 रन से ज्यादा बना लिए हैं। टीम के शान मसूद और असद शफीक क्रीज पर हैं। पहले दिन बारिश के कारण लंच से चायकाल के बाद तक करीब ढाई घंटे का खेल नहीं हो सका था।

बाबर और शान के बीच तीसरे विकेट के लिए 96 रन की पार्टनरशिप हुई। बाबर ने अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक लगाकर जेम्स एंडरसन की बॉल पर जो रूट के हाथों कैच आउट हुए। वहीं, शान ने अपने करियर का 7वां अर्धशतक पूरा कर लिया है।

कप्तान अजहर अली शून्य पर आउट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही पाकिस्तान टीम को पहला झटका आबिद अली के रूप में लगा। वे 16 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की बॉल पर बोल्ड हो गए। इसके बाद क्रिस वोक्स ने कप्तान अजहर अली को एलबीडब्ल्यू किया। अजहर ने 6 बॉल खेली, लेकिन खाता नहीं खोल सके।

पहले दिन इंग्लिश खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेली

पहले दिन बारिश के कारण करीब आधे दिन का खेल नहीं हो सका। इस दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी मस्ती-मजाक के लिए फुटबॉल खेलते नजर आए।

GOAL! England have some fun during the rain delay 😁⚽ #ENGvPAK pic.twitter.com/KyNkC95WKB

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 5, 2020

टीवी अंपायर रखेंगे फ्रंट फुट नो बॉल पर नजर

इस सीरीज से टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ट्रायल के तौर पर फ्रंट फुट नो बॉल का फैसला मैदानी की बजाय टीवी अंपायर करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वनडे में पहली बार 2016 में पाकिस्तान-इंग्लैंड के बीच हुई सीरीज से इस तकनीक का ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। आईसीसी ने कहा कि फ्रंट फुट नो बॉल तकनीक की समीक्षा के बाद भविष्य में इसका इस्तेमाल जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा।

पाकिस्तान के खिलाफ 10 साल से सीरीज नहीं जीत सका इंग्लैंड

इंग्लैंड 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है, जबकि वह 6 साल से घर में कोई सीरीज नहीं हारा। ऐसे में इंग्लिश टीम के पास रिकॉर्ड सुधारने का मौका है। इससे पहले इंग्लैंड टीम ने जुलाई 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ 3-1 से घरेलू टेस्ट सीरीज जीती थी। तब से अब तक 10 साल में दोनों के बीच 4 टेस्ट सीरीज खेली गईं। इनमें 2012 और 2015 में पाकिस्तान ने दो सीरीज जीतीं, जो यूएई में हुई थी। जबकि इंग्लैंड में खेली गईं 2016 और 2018 में दो टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थीं।

पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में 15 में से सिर्फ 3 सीरीज ही जीत सका

सीरीज की बात की जाए तो दोनों टीमें अब तक 25 बार आमने-सामने आई हैं। इस दौरान इंग्लैंड ने 9 सीरीज जीती, 8 में उसे हार मिली। 8 सीरीज ड्रॉ खेली गईं। वहीं, इंग्लैंड ने घर में 15 में से 7 टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को हराया है। तीन में टीम को हार मिली, जबकि 5 सीरीज ड्रॉ रही हैं।

सीरीज में हार-जीत के बाद टेस्ट चैम्पियनशिप पर असर

इंग्लैंड यदि क्लीन स्वीप करती है तो एक पायदान का फायदा होगा और 346 के साथ दूसरे नंबर पर ही रहेगी। वहीं, पाकिस्तान 3-0 से सीरीज जीतता है तो दो पायदान का फायदा होगा और 260 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। जबकि इंग्लैंड टीम 226 अंक के साथ चौथे नंबर पर खिसक जाएगी। भारत के 360 अंक के साथ टॉप पर बरकरार रहेगा।

टीम मैच जीते हारे ड्रॉ पॉइंट भारत 9 7 2 0 360 ऑस्ट्रेलिया 10 7 2 1 296 इंग्लैंड 12 7 4 1 226 न्यूजीलैंड 7 3 4 0 180 पाकिस्तान 5 2 2 1 140 श्रीलंका 4 1 2 1 80 वेस्टइंडीज 3 1 2 0 40 द.अफ्रीका 7 1 6 0 24 बांग्लादेश 3 0 3 0 0

दोनों टीमें:

पाकिस्तान: शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली (कप्तान), बाबर आजम, असद शफीक, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह।

इंग्लैंड: रोरी बर्न्स, डॉम सिबली, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, डॉम बेस, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन।