दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 08:20 AM IST

वेस्टइंडीज की तरह इंग्लैंड टीम भी टी-शर्ट पर ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ का लोगो लगाकर सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई से खेला जाएगा। आईसीसी ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी है।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा, ‘यह महत्वपूर्ण है कि अश्वेत समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई जाए। समानता और न्याय को लेकर जरूरी जागरूकता पैदा की जाए।’ उन्होंने कहा कि इस काम में इंग्लैंड के खिलाड़ी और मैनेजमेंट एकजुट है, जहां भी नस्लवादी पूर्वाग्रह मौजूद है उसे हटाने के उद्देश्य से हम अपना समर्थन देंगे।

Our players are wearing black armbands in Southampton today in honour of Sir Everton Weekes. pic.twitter.com/DTg8FwYVZA