खेल डेस्क. इंग्लैंड ने पांच वनडे की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। विंडीज से मिले 361 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 48.4 ओवर में चार विकेट पर हासिल कर लिया। उसने अपने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। इससे पहले इंग्लिश टीम ने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 349 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2006 में 434 और 2016 में 371 रन के लक्ष्य को चेज किया था। इस मैच में कुल 724 रन बने। एक वनडे में यह नौवां सबसे बड़ा टोटल है।

विंडीज ने न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनर क्रिस गेल के 135, शाई होप के 64 और डेरेन ब्रावो के 40 रन की बदौलत उसने 50 ओवर में आठ विकेट पर 360 रन बनाए। उसकी पारी में कुल रिकॉर्ड 23 छक्के लगे। विंडीज ने न्यूजीलैंड के एक पारी में 22 छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। किवी टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 2014 में यह रिकॉर्ड बनाया था।



गेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

गेल ने मैच में 12 छक्के और तीन चौके लगाए। उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 129 गेंदे खेली। यह उनके करियर का 24वां शतक है। उन्होंने इस मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। गेल ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 476 छक्के (524 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अफरीदी से 80 मुकाबले कम खेले।

What an incredible victory for England!



They've chased down 361 – it's England's highest successful run-chase in ODI cricket! Jason Roy and Joe Root have led the way with centuries to help England go 1-0 up in the series. #WIvENG | SCORECARD ⬇️

https://t.co/pQbWOWuEQM pic.twitter.com/xnc1hAiLlA