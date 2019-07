इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्विटर पर कप्तान जो रूट की एशेज की जर्सी में फोटो शेयर की

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1 अगस्त से एशेज सीरीज शुरू होने वाली है

इस एशेज सीरीज से सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों से संबंधित नया नियम भी लागू होगा

Dainik Bhaskar Jul 23, 2019, 04:04 PM IST

खेल डेस्क. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अगस्त से होने वाली एशेज सीरीज में पहली बार खिलाड़ियों की जर्सी पर उनका नाम और नंबर लिखा होगा। यह ट्रेंड टेस्ट क्रिकेट में भी पहली बार आया है, जो एशेज से लागू किया गया। अब तक सिर्फ वनडे और टी-20 में ही ऐसा होता रहा है, लेकिन अब फैंस को टेस्ट में भी जर्सी के पीछे खिलाड़ी का नाम और नंबर दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर फैंस ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है। यह ट्रेंड पुराना हो गया।

इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की एशेज की जर्सी में फोटो शेयर की। जर्सी पर पीछे की तरफ खिलाड़ी का नाम रूट और नंबर 66 लिखा है। बोर्ड ने ट्वीट किया, ‘‘टेस्ट शर्ट के पीछे खिलाड़ी का नाम और नंबर।’’

Names and numbers on the back of Test shirts! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏏 pic.twitter.com/M660T2EI4Z — England Cricket (@englandcricket) July 22, 2019

एशेज सीरीज से सब्स्टिट्यूट का नया नियम लागू होगा

इस एशेज सीरीज से सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों से संबंधित नया नियम भी लागू होगा। नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी ले सकेगा। वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और विकेटकीपिंग भी कर सकता है। ऐसे खिलाड़ियों को कन्कशन सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा। कन्कशन सब्स्टिट्यूट को मैदान पर उतारने का फैसला मैच रेफरी करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को सिर्फ फील्डिंग करने छूट दी जाती है।

Red ball ☑️

Whites ☑️

Shirt numbers ... ☑️



👍 or 👎 ? pic.twitter.com/Jw5ykBZxuv — ICC (@ICC) July 23, 2019

ट्विटर पर यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी, लेकिन ज्यादातर फैंस ने इस नियम को नकारा है। एक यूजर ने लिखा, नियम से हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, लेकिन इससे खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ा फायदा भी नहीं दिखता।

Absolutely no problem with numbers 1 to 11 etc but can’t see the benefit of names or random high numbers on shirts. I guess it’s all to do with increasing merchandise sales hoping a name will sell more. @YorkshireCCC — Nicholas james Bramall (@jimbram61) July 22, 2019

No issue with names and numbers on shirts. Tradition can go hang. — Simon (@Bryddat) July 22, 2019