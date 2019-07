Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 02:32 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच थोड़ी देर में खेला जाएगा। कल रात हुई बारिश के कारण टॉस 15 मिनट देर से होगा। मैच दोपहर 03:00 बजे की जगह दोपहर 03:15 शुरू होगा। दोनों टीमों की नजर पहली बार चैम्पियन बनने पर होगी। आंकड़ों में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड की तुलना में अधिक मजबूत है। इंग्लैंड के ओपनर्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक 1062 रन बनाए। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के ओपनर्स सिर्फ 328 रन ही बना सके। इंग्लिश ओपनर्स ने इस वर्ल्ड कप में 4 शतक और 6 अर्धशतक लगाए। न्यूजीलैंड का कोई ओपनर बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका। उनके नाम सिर्फ 2 अर्धशतक हैं।

गेंदबाजी में भी इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से मजबूत नजर आ रही है। एक तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब तक 74 विकेट ले चुके हैं। वहीं, इंग्लिश गेंदबाजों ने 82 विकेट लिए। दोनों टीमों के 4-4 गेंदबाजों ने अब तक 10+ विकेट लिए। टॉप-10 गेंदबाजों में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड शामिल हैं। इस लिस्ट में दो कीवी गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और ट्रेंट बोल्ट हैं।

इंग्लैंड को 1992 के फाइनल में पाकिस्तान ने हराया था

इंग्लैंड की टीम 27 साल बाद फाइनल में पहुंच गई। वह पिछली बार 1992 में खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार गई थी। इंग्लैंड का यह चौथा फाइनल है। 1992 के अलावा वह 1987 में ऑस्ट्रेलिया और 1979 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार गया था। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार फाइनल खेलेगी। पिछली बार 2015 में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था।

हैरी केन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दीं

इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन ने क्रिकेट टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं दीं। वहीं, पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले न्यूजीलैंड के ग्रांट इलियट ने टीम को निर्भीक होकर खेलने के लिए कहा।

Best of luck in today’s #CWC19 final, @englandcricket ! We’re all behind you 👊 pic.twitter.com/qSiNYlZfwk

Let the handbrake down @BLACKCAPS and enjoy the moment. Play with no fear, preparation is done. #backtheblackcaps #yeswekane #cwc2019