Feb 15, 2020

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच लगातार दूसरा टी-20 रोमांचक रहा। शुक्रवार को डरबन में खेले गए मैच में द. अफ्रीका को आखिरी 2 गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। तभी इंग्लैंड के टॉम करन ने पहले ड्वेन प्रिटोरियस और फिर ब्योर्न फोर्टिन को आउट कर 2 रन से मैच अपने नाम कर लिया। तीन टी-20 की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पहले मैच में द. अफ्रीका के लुंगी एनगिडी ने आखिरी ओवर में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को 1 रन से हराया था। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 16 फरवरी को सेंचुरियन में खेला जाएगा।

