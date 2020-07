Hindi News

इंग्लैंड-वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट LIVE: पांचवें दिन का खेल शुरू; इंग्लैंड ने 399 रन का टारगेट दिया, विंडीज ने 10 रन के अंदर 2 विकेट गिरे; ब्रॉड 500 विकेट से एक कदम दूर

19 मिनट पहले



इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में अब तक 2 विकेट लिए हैं।

दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 226 रन बनाकर पारी घोषित की, रोरी बर्न्स ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए

पहली पारी में इंग्लिश टीम का स्कोर 369, वेस्टइंडीज ने 197 रन बनाए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 18वीं बार 5 विकेट लिए

वेस्टइंडीज ने पहला मैच 4 विकेट और इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट 113 रन से जीता, 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर

इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के सामने 399 रन का टारगेट रखा है। मैनचेस्टर टेस्ट के पांचवें दिन वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 10 से ज्यादा रन बना लिए हैं। टीम के क्रैग ब्रैथवेट 2 और शाई होप 4 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं, मैच जीतने के लिए इंग्लैंड को 8 विकेट लेने हैं। हालांकि, चौथे दिन का खेल बारिश के कारण पूरी तरह धुल गया था।

इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज टीम 197 रन ही बना सकी, जिससे इंग्लिश टीम को 172 रन की बढ़त मिल गई थी। इस लिहाज से इंग्लैंड ने दूसरी पारी 2 विकेट पर 226 रन बनाकर घोषित करते हुए मैच के तीसरे दिन ही 399 रन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया।

इंग्लैंड घर में 6 साल से टेस्ट सीरीज नहीं हारा, अब 8वीं जीत की ओरइंग्लिश टीम घर में 6 साल से कोई सीरीज नहीं हारी है। 7 में जीत मिली है, 4 सीरीज ड्रॉ रही है। यह 12वीं सीरीज है। वहीं, विंडीज टीम 1988 के बाद से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। चौथे दिन यदि बारिश नहीं होती, तो शायद मैच का फैसला हो सकता था। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की शानदार गेंदबाजी इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर सकती थी।

स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट से एक कदम दूर

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 6 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे। पहले जॉन कैम्पबेल बगैर खाता खोले जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद केमार रोच भी 4 रन बनाकर विकेटकीपर जोस बटलर को कैच थमा बैठे। यह दोनों विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिए। इसी के साथ ब्रॉड के टेस्ट करियर में 499 विकेट हो गए हैं।

सिबली ने करियर की दोनों फिफ्टी और अकेला शतक इसी सीरीज में लगाया

दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए ओपनर रोरी बर्न्स ने 90 और डॉम सिबली ने 56 रन की पारी खेली। जबकि जो रूट 68 रन बनाकर नाबाद रहे। बर्न्स को रोस्टन चेज ने विकेटकीपर जोशुआ दा सिल्वा के हाथों कैच कराया। जबकि सिबली को जेसन होल्डर ने एलबीडल्यू किया। सिबली के टेस्ट करियर का यह दूसरा अर्धशतक है। पहली फिफ्टी भी उन्होंने इसी सीरीज के पहले मैच में लगाई थी। इसके बाद दूसरे टेस्ट में उन्होंने करियर का पहला शतक लगाते हुए 120 रन की पारी खेली थी।

होल्डर बतौर कप्तान टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के 9वें गेंदबाज

दूसरी पारी में इंग्लैंड के ओपनर सिबली को आउट करते हुए जेसन होल्डर ने बतौर कप्तान टेस्ट में अपने 100 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं, वनडे और टेस्ट दोनों में बतौर कप्तान 100-100 विकेट लेने के मामले में होल्डर वर्ल्ड के चौथे खिलाड़ी हैं। इन दोनों ही मामलों में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान 187 टेस्ट और 131 वनडे विकेट के साथ टॉप पर काबिज हैं।

सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर

कोरोना के बीच खेली जा रही यह सीरीज दोनों टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर है। सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाया और विंडीज को 113 रन से हराकर सीरीज बराबर कर दी।

दोनों टीमें

इंग्लैंड टीम: जो रूट (कप्तान), जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, डॉमिनिक बैस, स्टूअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, ओली पोप, डॉम सिबली, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स।

वेस्टइंडीज: जॉन कैम्पबेल, क्रैग ब्रैथवेट, शाई होप, शैमराह ब्रूक्स, रोस्टन चेज, जर्मेन ब्लैकवुड, शेन डाउरिच (विकेटकीपर), जेसन होल्डर (कप्तान), रहकीम कॉर्नवॉल, केमार रोच, शेनन गेब्रियल।