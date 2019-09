Dainik Bhaskar Sep 28, 2019, 09:30 AM IST

खेल डेस्क. इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर सारा टेलर ने 30 साल की उम्र में एंग्जाइटी (तनाव) के कारण संन्यास ले लिया। विकेटकीपर बल्लेबाज टेलर ने इंग्लैंड की ओर से 10 टेस्ट, 126 वनडे और 90 टी-20 मुकाबले खेले। उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे लिए एक कठिन निर्णय है, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए यह अच्छा निर्णय है।’’

"To wear the shirt for so long has been a dream come true." #ThankYouSarah ❤️🦁🏏