Dainik Bhaskar Dec 15, 2019, 11:50 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच जीतने की ओर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। इसे देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, ‘‘दुनिया में सिर्फ एक ही टीम है, जो ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हरा सकती है। वह भारतीय टीम है और कोई नहीं।’’

ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में 2019 में अब तक 5 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 4 जीते हैं। एक मैच ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया को पिछली बार भारतीय टीम ने ही दिसंबर 2018 में मेलबर्न टेस्ट में 137 रन से हराया था। दिसंबर 2018 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में चार टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हराया था।

Bit of an early crow here Vaughny? Boult to come back in will be a huge benefit to Nz. As will not having to start batting against the new pink ball under lights! Aus likely to go 1-0 up but seen enough to suggest it won’t be one way traffic throughout. Time will tell I guess..🧐