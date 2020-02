Dainik Bhaskar Feb 17, 2020, 01:46 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस ने सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने सोमवार को जोहानेसबर्ग में इसकी घोषणा की। डुप्लेसिस को इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी-20 की सीरीज में आराम दिया गया था। इस सीरीज में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया। डुप्लेसिस ने क्विंटन डीकॉक को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी सौंपी थी। सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। डुप्लेसिस ने कहा, ‘‘उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक नए युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए यह निर्णय लिया।’’

डुप्लेसिस की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में चार टेस्ट की सीरीज 1-3 से हारी थी। उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 112 मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की। इस दौरान 69 मैच में अफ्रीकी टीम को जीत मिली। डुप्लेसिस के नेतृत्व में टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। साथ ही पिछले आठ में से सात टेस्ट में टीम को हार का सामना करना पड़ा था।

