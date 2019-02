शोएब ने कहा, 'आज के बच्चे मानते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं (क्रिकेट के बारे में) और वे मेरी गेंदबाजी की गति को भी चुनौती दे सकते हैं। इसलिए, बच्चों मैं वापस आ रहा हूं। मैं भी लीग (क्रिकेट) खेलूंगा और ये बताऊंगा की तेजी होती क्या चीज है।'

Hello 14th February is the date, mark your calendars guys. Main bhi araha hun iss baar league khelnay.. Aakhir inn bachon ko bhi pata chalay kay tezi hoti kia hai! #shoaibisback #Pakistan pic.twitter.com/AbVDo7BPUB