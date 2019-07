Dainik Bhaskar Jul 11, 2019, 08:52 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमी निराश हैं। दूसरी तरफ, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भारत की हार पर जश्न मनाया जा रहा है। आलम ये है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के मंत्री न्यूजीलैंड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने टीम इंडिया को हरा दिया।

इमरान खान सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में न्यूजीलैंड की जीत पर उसे बधाई दी। इतना ही नहीं चौधरी ने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की ‘नई मोहब्बत’ भी करार दिया। हालांकि मंत्री महोदय यहां भी ट्रोल हो गए क्योंकि इतना अहम ओहदा संभालने वाले चौधरी न्यूजीलैंड की स्पैलिंग भी सही नहीं लिख सके।

पाकिस्तान का नया प्यार

फवाद ने बुधवार रात भारत की सेमीफाइनल में हार के बाद एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा- पाकिस्तान की नई मोहब्बत न्यूजीलैंड। इसमें बाकायदा प्यार का प्रचलित प्रतीक चिह्न भी लगाया। हालांकि, चौधरी ने न्यूजीलैंड की स्पैलिंग NewZeeland लिखी जो कि वास्तव में New Zealand है। चौधरी के इस ज्ञान पर उन्हें देश और बाहर ट्रोल किया जाने लगा।

Breaking: Pakistan's Science & Technology Minister uncle @fawadchaudhry launches the new spelling of NewZeeland, was formerly known as New Zealand. 🙏 https://t.co/Op3YxjrqkA