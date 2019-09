Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 05:32 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अजहर ने खुद ही अपना नामांकन भरा और सारे जरूरी दस्तावेज चुनाव आयुक्त वीएस संपत के पास जमा कराए। इससे पहले साल 2017 में भी उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन तब जरूरी कागज जमा नहीं कर पाने की वजह से उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन दाखिल करने के बाद अजहर ने कहा, 'मैं हर किसी से बात करते हुए क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहता हूं। मैं जिलास्तर पर भी क्रिकेट के विकास के लिए कुछ करना चाहता हूं।'

अजहर ने बुधवार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत के पास अपना नामांकन पत्र जमा किया। इसके साथ ही उनका इस महीने के अंत में होने वाले HCA चुनाव में उतरना तय हो गया। अजहरुद्दीन के अलावा अजमल असद (सचिव), पी. श्रीनिवास (संयुक्त सचिव), जी. श्रीनिवास (कोषाध्यक्ष) और पी. अनुराधा (काउंसलर) ने भी इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 27 सितंबर को होंगे।

दो साल पहले नामांकन हो गया था निरस्त

इससे पहले साल 2017 में भी अजहर ने इसी पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन तब रिटर्निंग अफसर ने उनका नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया था, क्योंकि वे बीसीसीआई की ओर से लगाए गए आजीवन बैन को हटाने के संबंध में कोई सबूत नहीं दे पाए थे। ये बैन उन पर कथित तौर पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने की वजह से लगा था।

भारत की ओर से खेले 433 अंतर्राष्ट्रीय मैच

56 साल के अजहर ने भारत की ओर से 99 टेस्ट और 334 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान टेस्ट में उन्होंने 6215 और वनडे में 9378 रन बनाए। उन्होंने 47 टेस्ट और 174 वनडे मैचों में भारत का नेतृत्व भी किया। लेकिन मैच फिक्सिंग मामले में नाम आने के बाद बीसीसीआई ने उन पर जीवनभर के लिए बैन लगा दिया था। हालांकि साल 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन पर लगे बैन को अवैधानिक मानते हुए उसे हटा दिया था।

Hyderabad: Former Cricketer Mohammad Azharuddin files his nomination for the election to the post of President in Hyderabad Cricket Association (HCA). #Telangana pic.twitter.com/Q5XWscmuD0