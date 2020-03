संजय मांजरेकर भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला वनडे के दौरान मौजूद नहीं थे, तब से उन्हें कॉमेंट्री पैनल से हटाने की चर्चा चल रही है

मांजरेकर ने कहा- यह बीसीसीआई पर निर्भर करता है कि वे मुझे चुनते हैं या नहीं, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा

दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 07:00 PM IST

खेल डेस्क. बीसीसीआई के कॉमेंट्री पैनल से हटाने की खबरों पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कॉमेंटेटर संजय मांजेरकर ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने रविवार शाम को ट्विटर पर लिखा, ‘‘मैंने कॉमेंट्री को हमेशा अपना सौभाग्य माना, लेकिन कभी इस पर हक नहीं जमाया। यह बीसीसीआई पर निर्भर करता है कि वे मुझे चुनते हैं या नहीं। मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। हो सकता है कि बोर्ड मेरे काम से खुश न हो। मैं इसे एक पेशेवर के रूप में स्वीकार करता हूं।’’

I have always considered commentary as a great privilege, but never an entitlement. It is up to my employers whether they choose to have me or not & I will always respect that. Maybe BCCI has not been happy with my performance of late. I accept that as a professional. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) March 15, 2020

इससे पहले, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह कहा गया था कि मांजेरकर को बीसीसीआई ने कॉमेंट्री पैनल से हटा दिया है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की थी। हालांकि, यह नहीं साफ हो पाया है कि उन्हें किस वजह से बाहर किया गया। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनके काम से खुश नहीं है। वे भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला वनडे के दौरान भी मौजूद नहीं थे, जबकि बीसीसीआई कॉमेंट्री पैनल में शामिल सुनील गावस्कर, लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन, मुरली कार्तिक वेन्यू पर थे। इसके बाद से ही उन्हें पैनल से हटाए जाने की चर्चा हो रही है।

जडेजा पर विवादित टिप्पणी की थी

हाल के दिनों में यह पूर्व क्रिकेटर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरा रहा। पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के दौरान संजय ने भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की आलोचना की थी। उन्होंने जडेजा को 'टुकड़ों' में प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कहा था। इस पर जडेजा ने भी ट्विटर पर जवाब दिया था। तब इस ऑलराउंडर ने लिखा था, ‘‘मैंने आपसे दोगुने मैच खेले हैं और मैं अभी भी खेल रहा हूं। जिन लोगों ने कुछ हासिल किया है, उनका सम्मान करना सीखें। मैंने आपके वर्बल डायरिया के बारे में सुना।’’

"By bits 'n' pieces of sheer brilliance, he's ripped me apart on all fronts."@sanjaymanjrekar has something to say to @imjadeja after the all-rounder's fantastic performance against New Zealand.#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/i96h5bJWpE — ICC (@ICC) July 10, 2019

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 3, 2019

हर्षा भोगले को नीचा दिखाने की कोशिश की थी

यह इकलौता वाकया नहीं है, जब मांजेरकर ने अपने बयान से विवाद खड़ा किया हो। उन्होंने पिछले साल कोलकाता में भारत-बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले पिंक बॉल टेस्ट के दौरान साथी कॉमेंटेटर हर्षा भोगले को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब उन्होंने कहा था आपने क्रिकेट नहीं खेली है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले ही मैदान पर चल रही चीजों के बारे में बात कर सकते हैं।