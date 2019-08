पाक के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा- कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ आक्रामकता और अपराध बढ़ रहे

गौतम गंभीर ने कहा- अफरीदी बताना भूल गए कि यह सब पाक के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है

Dainik Bhaskar Aug 06, 2019, 01:16 PM IST

खेल डेस्क. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद देश-विदेश से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया, कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ आक्रामकता और अपराध बढ़ रहे हैं। कश्मीरियों को भी हमारी तरह आजादी का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जवाब दिया, चिंता मत करो बेटा, जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) का मसला भी सुलझा लेंगे।

केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा यानी यहां विधानसभा रहेगी। वहीं लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी, जहां विधानसभा नहीं होगी।

गंभीर ने ट्वीट किया, ‘‘अफरीदी एक बार फिर हाजिर हैं बिना किसी वजह के अकारण आक्रामकता के साथ। यह मानवता के खिलाफ अपराध है। इन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन यह बताना भूल गए कि यह सब पीओके में हो रहा है। चिंता मत करो, इसे भी सुलझाएंगे बेटा।’’

@SAfridiOfficial is spot on guys. There is “unprovoked aggression”, there r “crimes against humanity”. He shud be lauded 👏for bringing this up. Only thing is he forgot to mention that all this is happening in “Pakistan Occupied Kashmir”. Don’t worry, will sort it out son!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 6, 2019

Kashmiris must be given their due rights as per #UN resolution. The rights of Freedom like all of us. Why was @UN created & why is it sleeping? The unprovoked aggression & crimes being committed in Kashmir against #Humanity must be noted. The @POTUS must play his role to mediate — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 5, 2019

इससे पहले गंभीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया था, ''जो कोई ना कर सका वो हमने कर दिखाया है। कश्मीर में भी अपना तिरंगा लहराया हैं। जय हिंद! भारत को बधाई ! कश्मीर मुबारक!।

The scrapping of #Article370 is certainly a good and bold move. Loss of lives and uncertainty in the valley has to be addressed someday. #JammuAndKashmir @AmitShah @BJP4India — Anjum Chopra (@chopraanjum) August 5, 2019