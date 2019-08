Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 05:38 PM IST

खेल डेस्क. केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटा दिया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सरकार के इस निर्णय का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने किया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘जो कोई ना कर सका वो हमने कर दिखाया है। कश्मीर में भी अपना तिरंगा लहराया है। जय हिंद। भारत को बधाई। कश्मीर मुबारक।’ गंभीर ने इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया।

गंभीर के अलावा सुरेश रैना ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, ‘अनुच्छेद 370 को हटाना ऐतिहासिक कदम।’ अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया था। शाह के प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी।

Landmark move - scrapping of #Article370! Looking forward to smoother, and more inclusive times. #JaiHind🇮🇳