Dainik Bhaskar Sep 30, 2019, 06:40 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवादियों का आदर्श बताते हुए खेल जगत से उनका बहिष्कार करने की मांग की है। ये बात उन्होंने सोमवार को किए अपने ट्वीट में लिखी। उनके मुताबिक खिलाड़ी कई मामलों में युवाओं के रोल मॉडल होते हैं, लेकिन यूएन में हमने एक पूर्व खिलाड़ी को आतंकियों के रोल मॉडल के रूप में देखा।

गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'खिलाड़ियों को अच्छे व्यवहार, टीम भावना, नैतिकता और चारित्रिक मजबूती के मामले में प्रेरणास्त्रोत माना जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हमने एक पूर्व खिलाड़ी को बोलते हुए देखा, लेकिन आंतकवादियों के रोल मॉडल के रूप में। इमरान खान को खेल समुदाय से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।' गंभीर इससे पहले भी कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते आए हैं। खासकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी तो इस मुद्दे को लेकर हमेशा उनके निशाने पर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अफरीदी के किए ट्वीट को लेकर भी गंभीर ने करारा जवाब दिया था।

Sportspeople are supposed to be role models. Of good behavior. Of Team spirit. Of ethics. Of strength of character. Recently in the UN, we also saw a former sportsperson speak up. As a role model for terrorists. @ImranKhanPTI should be excommunicated from sports community.