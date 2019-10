Dainik Bhaskar Oct 08, 2019, 04:09 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दुर्गाष्टमी के मौके पर कन्या पूजन की है, जब वे बेटियों के पैर धो रहे थे। इसे शेयर करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'धीरे-धीरे पेडिक्योर (पैरो की सफाई की एक विधि) करने में मैं निपुण होता जा रहा हूं।' इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी नताशा से ये भी पूछ लिया कि इसका बिल कहां भेजना है?

सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को शेयर करते हुए गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'दो बच्चियों के पिता के रूप में अष्टमी कंजक पर आशीर्वाद लेने के साथ-साथ पेडिक्योर करने में भी मैं धीरे-धीरे निपुण होता जा रहा हूं... नताशा मेरी सेवाओं का बिल मुझे कहां भेजना है।'

As a dad of two young girls, I am gradually mastering my pedicure skills...besides seeking blessings on Ashtami Kanjak!!! @natashagambhir2 where should I send the bill for my services?💅🏽💅🏽🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/tjtP7yWBl6