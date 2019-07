Dainik Bhaskar Jul 08, 2019, 12:25 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली 47 साल के हो गए हैं। जन्मदिन पर पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें 56 इंच की छाती वाला कप्तान बताया। सहवाग ने ट्वीट किया, "हैप्पी बर्थडे दादा, हमारे 56 इंची कप्तान, 56 इंच की छाती, 7वें महीने को 8 तारीख से गुणा करने पर भी 56 होता है और वर्ल्ड कप औसत भी दादा का 56 ही रहा है।"

गांगुली की टी-शर्ट लहराने की तस्वीर भी शेयर की

सहवाग ने 56 इंच की छाती वाले कप्तान बताने के साथ ही गांगुली की वो तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 326 रनों का लक्ष्य दिया था। इस नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में जैसे ही जहीर खान ने विनिंग शॉट लगाया, वैसे ही गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी- शर्ट लहराई थी।

Happy Birthday to a 56” Captain , Dada @SGanguly99 ! 56 inch chest, 8th day of the 7th month, 8*7 = 56 and a World Cup average of 56. #HappyBirthdayDada , May God Bless You ! pic.twitter.com/Dcgj9jrEUE

आईसीसी ने गांगुली को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया, "बल्लेबाज, गेंदबाज, कप्तान, कमेंटेटर, एक आदमी.... कई रूप। हैप्पी बर्थडे सौरव गांगुली।"

मोहम्मद कैफ ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "एक ऐसे शख्स को जन्मदिन की बधाई, जिसने भारतीय क्रिकेट में एक शानदार बदलाव किया। एक शानदार लीडर, जिसने उन लोगों का समर्थन किया जिनपर पूरा भरोसा करते थे। पर ऐसे कौन चढ़ता है दादा।"

Happy Birthday to a man who brought about a fantastic transition in Indian cricket, a brilliant leader who backed guys he believed in to the fullest . But aise kaun chadhta hai , Dada @SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/tuOwPejGm1