Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 04:13 PM IST

खेल डेस्क. क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोमवार को ट्विटर पर वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे उत्तर भारत के वायु प्रदूषण से लोगों को बचाएं। हरभजन ने वीडियो में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की है कि वे मोदी से मिलकर प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर भारत को स्वच्छ के साथ-साथ स्वस्थ भी बनाना होगा।

हरभजन ने कहा, ‘‘उत्तर भारत में वायु प्रदूषण दूषित हुई है। उसके लिए हम सब कारण हैं। हम जो पराली जलाते हैं, उससे ज्यादा वायु प्रदूषित होता है। इससे वहां के लोगों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण व्यक्ति की उम्र 7 से 10 साल कम हो जाती है।’’

‘लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी’

उन्होंने कहा, ‘‘हम सबको प्रधानमंत्री से विनती करनी होगी। तीनों राज्य (दिल्ली, पंजाब और हरियाणा) के मुख्यमंत्रियों को भी प्रधानमंत्री से मिलकर यह बात उनके सामने रखनी होगी। प्रधानमंत्री को किसानों और सभी जीव-जंतुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाए निकालने होंगे। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसके लिए बैठक होनी चाहिए। मोदी को इस पर ध्यान दें और लोगों को गाइड करें। ताकि हम भारत को स्वच्छ के साथ-साथ स्वस्थ भी बना सकें। हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए।’’

Requesting u all to come join me take a pledge to look after our MotherNature for better tomorrow @narendramodi @capt_amarinder @ArvindKejriwal @mlkhattar @PrakashJavdekar @vijaylokapally @vikrantgupta73 @imVkohli #pollutionkills #swasthava JAI HIND 🇮🇳 pic.twitter.com/HXtoBzZlNS