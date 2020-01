Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 12:12 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और इस मामले में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान से जरूरी कदम उठाने की अपील की। हरभजन ने शनिवार सुबह लगातार दो ट्वीट करते हुए इस मुद्दे को उठाया और एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करने की अपील की।

अपने पहले ट्वीट में हरभजन ने गुरुद्वारे पर हमला करने वाली भीड़ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पता नहीं कुछ लोगों के साथ क्या समस्या है, कि वे शांति से नहीं रह सकते.... मोहम्मद हसन खुलेआम ननकाना साहिब गुरुद्वारे को ढहाने और वहां मस्जिद बनाने की धमकी दे रहा है... इमरान खान इसे देखकर बेहद दुख हुआ।'

Don’t know what’s wrong with some people why can’t they live in peace.. Mohammad Hassan openly threatens to destroy Nankana Sahib Gurdwara and build the mosque in that place..very sad to see this @ImranKhanPTI pic.twitter.com/vbmzsZNX1x

हरभजन ने लिखा, ईश्वर एक है उसे मत बांटो

अगले ट्वीट में हरभजन ने भीड़ का नेतृत्व कर रहे उसी मोहम्मद हसन का एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ईश्वर एक है... उसे विभाजित मत करो और ना ही एक-दूसरे के प्रति नफरत पैदा करो... सबसे पहले इंसान बनो और एक-दूसरे का सम्मान करो... मोहम्मद हसन खुलेआम ननकाना साहिब गुरुद्वारे को नष्ट करने और उस जगह पर मस्जिद बनाने की धमकी दे रहा है इमरान खान कृपया जरूरी कदम उठाएं।'

God is one..let’s not divide it and create hate among each other’s.. let’s be human first and respect each other’s.. Mohammad Hassan openly threatens to destroy Nankana Sahib Gurdwara and build the mosque in that place @ImranKhanPTI plz do the needful 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/egjRo5oml4