पंड्या ने धोनी के सामने कॉपी किया उनका हेलिकॉप्टर शॉट, सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी बॉल, लगाया 91 मीटर लंबा सिक्स

स्पोर्ट्स डेस्क. ( ). IPL-12 में बुधवार (03 अप्रैल) को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 37 रन से हरा दिया। मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 170 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 133 रन ही बना सकी। इस मैच में जबरदस्त परफॉर्म करने वाले को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। उन्होंने 8 बॉल पर 25* रन (एक चौका, तीन सिक्स) बनाने के अलावा तीन विकेट भी लिए। सबसे खास बात ये रही कि अपनी इनिंग के दौरान हार्दिक ने धोनी का सबसे फेवरेट हेलिकॉप्टर शॉट भी लगाया। मैच के बाद उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा शॉट देखने के बाद धोनी भाई आकर मुझे बधाई देंगे।

धोनी ने नहीं दिया कोई खास रिएक्शन

- मैच के दौरान हार्दिक पंड्या ने तूफानी स्टाइल में बैटिंग की। मुंबई की इनिंग के दौरान आखिरी ओवर में वे क्रीज पर थे। 19.4 ओवर में उन्होंने की बॉल पर हेलिकॉप्टर शॉट मारते हुए जोरदार सिक्स लगाया। उनके इस शॉट पर बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। ये सिक्स 91 मीटर लंबा था।

- मैच के बाद जब उनसे हेलिकॉप्टर शॉट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से इस शॉट को मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें इस शॉट को खेलकर बड़ा मजा आया और काफी गर्व महसूस हुआ।

- पंड्या ने मजाक-मजाक में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस शॉट को देखने के बाद धोनी मेरे पास आएंगे और मेरी तारीफ करते हुए कहेंगे, गुड शॉट.. गुड शॉट...। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इस शॉट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें पंड्या के शॉट मारने के बाद धोनी कोई रिएक्शन देते नहीं दिखे।

- दरअसल धोनी विकेट के पीछे खड़े हुए थे, ऐसे में हो सकता है वे पंड्या के शॉट को देख नहीं पाए हों। इसी वजह से उन्होंने कोई रिएक्शन ना दिया हो।

- इस मैच को जीतकर मुंबई ने IPL हिस्ट्री की 100वीं जीत दर्ज की। इसके साथ ही वो टूर्नामेंट में इतने मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। चेन्नई की टीम 93 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। इस सीजन में मुंबई की ये दूसरी जीत रही, जबकि चेन्नई की पहली हार है।

