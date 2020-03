Dainik Bhaskar Mar 04, 2020, 09:58 AM IST

खेल डेस्क. चोट के कारण 5 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 37 गेंद पर शानदार शतक लगाया। डीवाई पाटिल टी-20 टूर्नामेंट के एक मुकाबले में पंड्या ने मंगलवार को 39 गेंद पर 105 रन की आक्रामक पारी खेली। रिलायंस-1 से खेलते हुए पंड्या ने पारी में 8 चौके और 10 छक्के लगाए। साथ ही उन्होंने 26 रन देकर 5 विकेट भी लिए। हालांकि ओपनर शिखर धवन एक बार फिर फेल रहे और खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए।

पंड्या की इस पारी के दम पर रिलायंस-1 ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 252 रन बनाए। साथ ही विपक्षी टीम सीएजी को 151 पर रोककर मैच को 101 रन से जीत लिया। इस पारी के बाद हार्दिक ने कहा कि वह जिस तरह से वापसी कर रहे हैं, उससे काफी खुश हैं।

Hardik Pandya lit up in an invitational Twenty20 tournament in Mumbai with a match-winning performance 👀



👉 https://t.co/HZExqrd0Bo pic.twitter.com/0PO4YwRBbZ