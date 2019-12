Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 05:43 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर लोकेश राहुल इन दिनों चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हार्दिक पंड्या को बहुत याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंड्या के बिना ड्रेसिंग रूम सूना-सूना लगता है। राहुल ने ये बात बुधवार को मुंबई में विंडीज के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच के बाद पंड्या से कही। जो कि इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे। इस बातचीत के वीडियो का लिंक बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया।

बातचीत के दौरान जब पंड्या ने कहा कि आज के मैच में आप लोग जिस तरह खेल रहे थे, उसे देखकर मेरा मन भी बल्ला लेकर उतरने को कर रहा था। इसके बाद राहुल बोले, 'हमें भी बेसब्री से तुम्हारी वापसी का इंतजार है, तुम्हारे बिना ड्रेसिंग रूम बिल्कुल खाली सा लगता है। बाकी टीम का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मुझे तो लगता है।' तभी हार्दिक ने बीच में टोकते हुए कहा, 'हां बाकी सब को भी ऐसा ही लगता है, ऑफ कैमरा वे सब भी ऐसा ही कहते हैं।'

इस वीडियो की लिंक शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा, 'देखें, क्या हुआ जब दो बेहद अच्छे दोस्त हार्दिक पंड्या और लोकेश राहुल वानखेड़े में मिले...'

