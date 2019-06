Dainik Bhaskar Jun 15, 2019, 05:50 PM IST

शुभमन गिल ने खरीदी नई एसयूवी 'रेंज रोवर'

सोशल मीडिया पर शेयर किए नई गाड़ी के फोटो



खेल डेस्क. पिछले साल भारत को अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा क्रिकेटर शुभमन गिल एकबार सुर्खियों में है। हालांकि इस बार वजह थोड़ी अलग है। दरअसल शुभमन ने हाल ही में एक नई एसयूवी गाड़ी खरीदी और उसके दो फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिए। इसके बाद जब सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर ने उन्हें बधाई दी, तो हार्दिक पंड्या ने कमेंट करते हुए शुभमन के मजे ले लिए।

सचिन की बेटी ने दी शुभमन को बधाई

शुभमन ने जब नई गाड़ी के साथ अपने फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए। तो इसके बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने Congratulations (बधाइयां) लिखते हुए शुभमन को नई गाड़ी की बधाई दी। सारा को जवाब देते हुए शुभमन ने लिखा, 'सारा Thanks a lot' (बहुत सारा धन्यवाद)। इसके साथ ही उन्होंने चमकते हुए दिल की इमोजी भी डाली।

हार्दिक पंड्या ने ले लिए मजे

शुभमन के जवाब देने के बाद सारा ने तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मजे लेने के लिए हार्दिक पंड्या ने जरूर एक कमेंट कर दिया। अपने कमेंट में हार्दिक ने लिखा, Most welcome from her (उनकी ओर से मोस्ट वेलकम) शुभमन। इसके साथ ही हार्दिक ने आंख मारने वाला इमोजी भी डाला।

न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था वनडे डेब्यू

पंजाब की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले शुभमन गिल ने पिछले साल हुए U-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए 372 रन बनाए थे। इस साल फरवरी में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। अपने करियर में उन्होंने अबतक दो वनडे खेले हैं और उनके नाम 16 रन हैं।। गिल IPL में कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम से खेलते हैं। टूर्नामेंट के इस सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 276 रन बनाए थे। उन्हें 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड भी मिला था।