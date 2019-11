पीठ की सर्जरी के बाद क्रिकेट से दूर हैं हार्दिक पंड्या

द.अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज के दौरान उभरा था दर्द



Dainik Bhaskar Nov 02, 2019, 07:06 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें वे पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और उनकी बेटी जीवा के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो के जरिए उन्होंने बताया कि इन दिनों उन्हें दोनों की बहुत याद आ रही है। पंड्या और धोनी दोनों ही बांग्लादेश के खिलाफ रविवार (3 नवंबर) से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। पंड्या जहां पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी की वजह से क्रिकेट से दूर हैं, वहीं धोनी को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

फोटो को शेयर करते हुए पंड्या ने अपने ट्वीट में लिखा,'छोटी बच्ची की याद आ रही है (और बड़े आदमी की भी)'। उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि वे भी धोनी को बहुत मिस करेंगे। एक यूजर ने तो धोनी को टीम का ऐसा पुराना पेड़ बताया जो हमेशा अपने साथियों की तरह-तरह से मदद करता था।

Miss this little one (and the big guy too) ❤ pic.twitter.com/Fsl8s0m68L — hardik pandya (@hardikpandya7) November 2, 2019

धोनी को टीम में जगह नहीं मिली

बांग्लादेश के खिलाफ हो रही टी-20 सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने धोनी को टीम में जगह नहीं दी। वहीं टीम की घोषणा के बाद जब धोनी को लेकर सवाल पूछा गया तो मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा था, 'अब हम काफी आगे आ चुके हैं और अगले वर्ल्ड कप के लिए हमारा ध्यान सिर्फ युवाओं पर है।'

अक्टूबर में हुई थी पंड्या की सर्जरी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सितंबर में हुई टी20 सीरीज के दौरान उनका पुराना दर्द फिर उभर आया था, जिसके कुछ दिनों बाद उनके पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी की गई थी। इस वजह से वे फिलहाल टीम से बाहर हैं और अगले करीब पांच महीनों तक मैदान पर वापसी नहीं कर सकेंगे। पीठ के निचले हिस्से में उन्हें यह चोट पिछले साल सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी थी, हालांकि इसके बाद वे आईपीएल और वर्ल्ड कप में भी खेले थे।

