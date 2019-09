Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 07:19 PM IST

खेल डेस्क. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 15 सितंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए दोनों पंड्या भाइयों (हार्दिक और क्रुणाल) को भी भारत के 15 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है।

इसके बाद इन दिनों वे नेट पर पसीना बहाते हुए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बुधवार को हार्दिक ने अपने प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई के मजे लेने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर बाद क्रुणाल ने भी वीडियो शेयर कर उन्हें जवाब दे दिया।

धोनी की तरह हेलिकॉप्टर शॉट लगाते दिखे हार्दिक

हार्दिक ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वे बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान अलग-अलग खिलाड़ियों की बॉल पर शॉट मारते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अपने भाई क्रुणाल की बॉल पर वे एक जोरदार शॉट लगाते हैं, जिसके बाद गेंद क्रुणाल के बेहद करीब से निकलती है, हालांकि वे खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद वे धोनी की तरह हेलिकॉप्टर शॉट लगाते दिखते हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए हार्दिक ने लिखा, 'ट्रेनिंग के दौरान पंड्या Vs पंड्या। बड़े भाई मुझे लगता है कि ये राउंड मैं जीत गया।' फिर मजाकिया लहजे में उन्होंने लिखा, 'आपके सिर पर लगभग मारने के लिए माफी चाहूंगा।'

Pandya 🆚 Pandya in training



I think I won that round big bro @krunalpandya24 😂😂



P.S: Sorry for almost knocking your head off 🤣🙏😘 pic.twitter.com/492chd1RZh