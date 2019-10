Dainik Bhaskar Oct 05, 2019, 10:46 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला टी-20 कप्तान हरमनप्रीत कौर 100 टी-20 खेलने वाली पहली भारतीय (पुरुष-महिला मिलाकर) बन गई हैं। इस मामले में वे महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से दो मैच आगे हैं। धोनी और रोहित ने अब तक 98 टी-20 खेले हैं। वहीं, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अब तक 72 टी-20 खेले हैं।

A special cap for captain @ImHarmanpreet to mark her 100th T20I for #TeamIndia #INDvSA 🇮🇳🇮🇳👏🇮🇳 pic.twitter.com/Sp6KFUca9o