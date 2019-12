Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 05:42 PM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारत की अंखडता पर सवाल उठाने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार डेनिस फ्रीडमैन को करारा जवाब दिया है। हर्षा ने डेनिस को जवाब देते हुए लिखा, मेरा भारत टूटा नहीं है, यह जोशीले युवाओं से भरा है, जो बहुत शानदार चीजें कर रहे हैं। हम परिपक्व लोकतंत्र हैं। हम भले ही कुछ मुद्दों पर अलग राय रखते हों, लेकिन हम सब भारतीय हैं। तुलना के लिए जिस शब्द का आपने (डेनिस) इस्तेमाल किया है, वह तो किसी भी तरह से नहीं है।

No Dennis, my India isn't broken. It is full of vibrant young people doing amazing things too. We are a fully functional, mature democracy. We might voice our dissent, our disappointment at times but we are fiercely Indian. That word you used in comparison.....never. https://t.co/2rTmEJs4dX