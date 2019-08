हाशिम अमला ने वनडे क्रिकेट में लगाई 27 सेन्चुरी

टेस्ट क्रिकेट में अमला के नाम पर हैं 28 सेन्चुरी

टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले इकलौते अफ्रीकी बल्लेबाज

Dainik Bhaskar Aug 09, 2019, 01:04 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हाशिम अमला ने गुरुवार (8 अगस्त) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब वे सिर्फ घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। इस बात की घोषणा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए की। 31 मार्च 1983 को जन्म अमला ने अपने 15 साल के क्रिकेट करियर में 349 मैच (तीनों फॉर्मेट) खेले और कुल 18,672 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 55 शतक और 88 अर्धशतक भी जमाए। अमला जून 2014 से जनवरी 2016 तक दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान भी रहे। अचानक उनके संन्यास ले लेने की वजह से दुनियाभर के उनके फैन्स को झटका लगा और उन्होंने इसे क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान बताया। फैन्स ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमला को महान बल्लेबाज बताया और आगे के जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

अमला ने अपने वनडे करियर में 181 मैचों में 49.46 के औसत से 8113 रन बनाए। फिलहाल सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में वे दुनिया में पांचवें नंबर पर थे। एक तरफ विराट वनडे में सचिन के रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ अमला, विराट के रिकॉर्ड तोड़ रहे थे।

इस अफ्रीकी बल्लेबाज के नाम वनडे में सबसे तेज 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड है। अमला दुनिया के उन 5 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं, जिन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में 25 या उससे ज्यादा शतक जमाए हैं।

36 साल के अमला ने साल 2004 में भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, साल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू और साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था। अमला ने 124 टेस्ट में 9282 रन, 181 वनडे में 8113 रन और 44 टी20 में 1277 रन बनाए। टेस्ट में उनका बेस्ट 311* था जबकि वनडे में सबसे बड़ी पारी 159 रन थी।

वे द. अफ्रीका की ओर से टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं। हाशिम अमला के नाम पर दक्षिण अफ्रीका की ओर से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने का रिकॉर्ड भी है। अक्टूबर 2017 में उन्होंने क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ हुए वनडे में 282* रन जोड़े थे।

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज #हाशिम_अमला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।



A legend , Sad day for cricket. — वसीम छारोडा【हरियाणा वाले】 (@VasimMeo) August 9, 2019

हाशिम अमला🙏

A good player... Cricket fans Miss your Cricket — हनुमान राम कृष्णराज 'श्रीबालाजी' (@HRMehraBirai) August 8, 2019

You gonna be kidding me, First @ABdeVilliers17 now @amlahash. Oh God bless @OfficialCSA. This gentleman still has a lot of cricket left in him. #SouthAfrica so gonna miss this legend. His class and temperament is complete combination of Sachin and Dravid #HashimAmla #GoodByeAmla pic.twitter.com/bVrGbEvUZf — Kapil Mudgal (@kapilmudgal6713) August 9, 2019

ABD retired

Dale Steyn retired

and now Hashim Amla retires from international cricket 🏏 !! End of an era of South African cricket ! #HashimAmla !!

🇵🇰 🇿🇦 — محمد طلحہ بغدادی (@MTalhaRafaqat1) August 9, 2019

Great Batsman We Miss You #HashimAmla 🏏🏏🏏🏏 — Gopalakrishnan (@Gopalak97527003) August 9, 2019

Too early brother.

Anyway happy retirement champ 🔥#HashimAmla pic.twitter.com/7R8uBF4o0L — vaibhav upadhyay (@vaibhav69248912) August 9, 2019

Fastest to 50 Centuries in international cricket #HashimAmla pic.twitter.com/bMyisIZkot — Vivek Kumar Patel (@ImVKpatel18) August 8, 2019

Quickest batsman to reach 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 and 7 000 runs in ODIs ...



Fastest man to win 55-million South African hearts. 💚 @amlahash #HashimAmla pic.twitter.com/CrTsXNdeey — IG: @Pinkerton_Content (@Sbu_Mjikeliso) August 8, 2019

He was once called a "test player" and he proved everyone wrong, stats don't lie! He was the quickest to 2,3,4,5,6, 7000 runs in ODI cricket #AmlaRetires #HashimAmla pic.twitter.com/YILTly9pR4 — Luko (@ZukxDaKid) August 8, 2019