Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 07:44 PM IST

खेल डेस्क. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया को कश्मीर से जुड़ी झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। इस काम में पाकिस्तान की सरकार को अपनी सेना और लोगों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई ने भी इसी तरह का मनगढ़ंत कहानी ट्वीट की। जिसके बाद भारतीय शूटर हीना सिद्धू ने पलटवार करते हुए मलाला को करारा जवाब दिया।

मलाला ने 14 सितंबर शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'पिछले हफ्ते मैंने ऐसे लोगों से बात करते हुए अपना वक्त बिताया था, जो कश्मीर में जर्नलिस्ट्स, मानव अधिकार वकील और छात्र के रूप में रह रहे हैं या वहां काम कर रहे हैं।' अगले ट्वीट में मलाला ने लिखा, 'मैं सीधे उन लड़कियों को सुनना चाहती थी जो कश्मीर में रहती हैं। बहुत मेहनत और बहुत से लोगों की मदद के बाद जैसे तैसे उन लोगों की कहानियां मुझ तक पहुंची हैं, क्योंकि वहां संचार व्यवस्था पूरी तरह बंद है। कश्मीर पूरी दुनिया से कटा हुआ है और वहां की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है।'

बताई तीन लड़कियों की कहानी

इसके बाद किए ट्वीट में मलाला ने तीन लड़कियों के हवाले से उनकी कहानी बताते हुए लिखा, 'स्कूल नहीं जा पाने की वजह से मैं खुद को उद्देश्य विहीन और उदास महसूस कर रही हूं। मैं 12 अगस्त को अपनी परीक्षा देने से छूट गई और मुझे लग रहा है कि अब मेरा भविष्य असुरक्षित है। मैं एक लेखक बनना चाहती हूं और स्वतंत्र, सफल कश्मीरी महिला के रूप में आगे बढ़ना चाहती हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर सबकुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये बेहद कठिन हो जाएगा।' हालांकि जब पता चला कि 12 अगस्त को कश्मीर में ईद की छुट्टी थी, ऐसे में मलाला की ये कहानी झूठी साबित हो गई।

हीना सिद्धू ने दिया करारा जवाब

मलाला को करारा जवाब देते हुए हीना ने उनके पाकिस्तान छोड़कर भागने का जिक्र किया। हीना ने लिखा, 'ओके, तो आप इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने का प्रस्ताव दे रही हैं, क्योंकि वहां आपके जैसी लड़कियों ने शिक्षा में बेहद बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इतना कि आपकी जान लगभग चली गई थी और फिर आपने कभी न लौटने के लिए अपना देश छोड़ दिया। आप पहले हमें पाकिस्तान लौटकर क्यों नहीं दिखातीं?' बता दें कि हीना ISSF रैंकिंग में पहली पोजिशन पाने वाली भारत की पहली शूटर हैं। वे ओलिंपिक समेत शूटिंग के कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वे ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं।



Ok so you propose handing over Kashmir to Pakistan because over there girls like yourself have had tooooo good of an education that you nearly lost your life and ran away from your country never to return. Why dont you show us by going back to Pakistan first?? https://t.co/BWt8UoSyqV