Dainik Bhaskar Dec 09, 2018, 03:49 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलियाई टी-20 लीग बिग बैश में होबार्ट हरिकेंस के लिए अर्धशतक लगाया। उनके इस पारी की बदौलत हरिकेंस को पहली जीत हासिल हुई। मंधाना सीजन के शुरुआती मैच में शून्य पर आउट हो गईं थी। उन्होंने इस मैच में 41 गेंद में 69 रन बनाए। इस दौरान 13 चौके लगाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। होबार्ट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 196 रन बनाए। टूर्नामेंट के इतिहास में यह उसका सबसे बड़ा स्कोर है।

मंधाना के अलावा हिली मैथ्यूज ने 42, हीथर नाइट और कोलिन हॉल ने 23-23 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न स्टार्स की टीम 16.5 ओवर में 124 रन पर सिमट गई। उसके लिए एंजेला रिक्स ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। होबार्ट के लिए नाइट ने 10 रन देकर तीन विकेट लिए।

