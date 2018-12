Dainik Bhaskar Dec 15, 2018, 06:57 PM IST

भुवनेश्वर. ओलिंपिक रजत पदक विजेता बेल्जियम पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। उसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को एकतरफा मैच में 6-0 से हरा दिया। यह वर्ल्ड कप में बेल्जियम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वह 2014 में पांचवें स्थान पर रहा था। टीम के लिए एलक्जेंडर हैंड्रिक्स ने दो और टॉम बून, साइमन गॉगनार्ड, सैड्रिक चार्लियर और सैबेस्टियन डॉकियर ने एक-एक गोल किया। फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

इस मुकाबले में बेल्जियम के खिलाड़ी हाथ पर काली पट्टी लगाकर मैदान में उतरे। उन्होंने अपने टीम के सदस्य गॉगनार्ड के पिता को श्रद्धांजलि दी। गॉगनार्ड के पिता का निधन मैच से पहले हुआ, लेकिन उन्होंने टीम के लिए खेलने का फैसला किया और एक गोल भी किया।

FT. The @BELRedLions achieve something monumental by reaching their first ever Final of World Cups at the OHMWC Bhubaneswar 2018, thanks to a dominating performance against @EnglandHockey in their Semi Final clash on 15th December.#ENGvBEL #IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey pic.twitter.com/T18vDnt0m8