दैनिक भास्कर Jul 10, 2020, 05:34 PM IST

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग नस्लभेद पर भाषण देने के एक दिन बाद लाइव शो के दौरान अपने माता-पिता के साथ हुए नस्लीय भेदभाव पर बात करते हुए भावुक हो गए। घटना स्काय न्यूज के चैट शो में हुई।

होल्डिंग ने स्काई न्यूज से कहा कि यह भावनात्मक पक्ष तब सामने आया, जब मैंने अपने माता-पिता के बारे में सोचना शुरू किया। मैं यह जानता हूं कि मेरे माता-पिता ने कितना झेला है और वे किस दौर से गुजरे हैं। मेरी मां की फैमिली ने उनसे इसलिए बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पति का रंग डार्क था। मैं जानता हूं उन्होंने किस तरह की मुश्किलों का सामना किया और मुझे यह सब अचानक याद आया।

"To be honest, that emotional part came when I started thinking of my parents. And it's coming again now."



Former West Indies cricketer, Michael Holding was overcome by emotion when discussing prejudice experienced by his parents.



